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Інфляція в Україні у 2023 р. впала до 5,1% - Держстат

17:16 10.01.2024 |

Економіка

 

Інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% із 10,0% у 2021 році, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

Згідно з її даними, у грудні 2023 року зростання споживчих цін у країні прискорилося до 0,7% із 0,5% у листопаді, однак у грудні 2022 року воно було ще вищим - 0,8%, тому в річному вимірі інфляція залишилася на рівні 5,1%, як і за підсумками листопада.

Зазначається, що в грудні-2023 базова інфляція знизилася до нуля з 0,3% у листопаді. З урахуванням того, що в грудні-2022 базова інфляція становила 0,8%, у річному вимірі за підсумками року базова інфляція знизилася до 4,9%, тоді як у 2022 році вона становила 22,6%.

Держстат уточнює, що середньорічна інфляція у 2023 році (січень-грудень до січня-грудня) становила 12,9% порівняно з 20,2% роком раніше.

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше (на 13,9% і 13,8%) подорожчали овочі та яйця. На 0,7%-7,2% зросли ціни на фрукти, олію, яловичину, молоко і молочні продукти, рибу та продукти з риби. Водночас на 0,5%-3,5% знизилися ціни на цукор, продукти перероблення зернових, соняшникову рослинну олію, свинину, макаронні вироби, рис. Одяг та взуття подешевшали на 3,4%, зокрема, взуття - на 3,5%, одяг - на 3,3%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,0% відбулося насамперед за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,3% та амбулаторних послуг - на 1%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,7% здебільшого через здешевлення пального і мастил на 4,0%, а також проїзд у залізничному пасажирському транспорті на 1,1%.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції на 2023 рік із 10,6% до 5,8%, однак погіршив його на 2024 рік - із 8,5% до 9,5%.

Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на 2023 рік із 14,7% до 7,1%, на 2024 рік - із 10,8% до 9,7%.

Споживчі ціни в грудні 2023 р., %

 грудень 2023 до листопада 2023грудень 2023 до грудня 2022січень-грудень 2023 до січня-грудня 2022
Індекс споживчих цін0,75,112,9
Продукти харчування та безалкогольні напої 1,9 4,0 14,7
Продукти харчування 2,0 3,7 14,3
Хліб та хлібопродукти -0,2 -2,8 6,7
Хліб 0,3 7,0 12,2
Макаронні вироби -0,7 -0,3 8,4
М'ясо та м'ясопродукти -0,3 12,4 19,4
Риба та рибопродукти 0,7 4,1 19,4
Молоко 2,3 9,7 12,1
Сир і м'який сир (кисломолочний сир) 1,5 7,5 13,7
Яйця 13,8 -9,5 36,6
Масло вершкове 2,7 9,9 14,7
Олія соняшникова -2,2 -14,9 -2,7
Фрукти 7,2 2,2 19,8
Овочі 13,9 3,0 9,6
Цукор -3,5 -5,8 11,0
Безалкогольні напої -0,3 6,9 20,4
Алкогольні напої, тютюнові вироби 0,1 9,6 14,6
Одяг та взуття -3,4 -6,3 -0,5
Одяг -3,3 -6,9 -1,7
Взуття -3,5 -5,8 0,8
Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива -0,1 12,8 10,0
Утримання та ремонт житла -0,4 3,4 12,6
Водопостачання 0,0 0,8 0,9
Прибирання сміття 0,0 5,5 13,0
Каналізація 0,0 0,7 0,7
Послуги з управління багатоквартирними будинками 0,3 3,0 2,4
Електроенергія 0,0 69,7 40,7
Природний газ 0,0 0,0 -0,1
Гаряча вода, опалення 0,0 0,0 0,0
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла -0,7 0,7 12,7
Охорона здоров'я 1,0 8,7 12,8
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 1,2 7,1 11,7
Амбулаторні послуги 1,0 13,0 16,7
Транспорт -1,7 3,2 12,1
Паливо та мастила -4,0 2,7 9,2
Транспортні послуги 0,5 6,3 11,5
Пасажирський залізничний транспорт -1,1 -0,4 3,3
Пасажирський автодорожній транспорт 0,6 6,8 12,3
Зв'язок -0,3 1,5 7,8
Відпочинок і культура -0,6 -1,1 7,3
Освіта 0,1 12,8 10,7
Ресторани та готелі 0,7 13,0 18,5
Різні товари та послуги 3,8 11,3 15,6

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Дані: Держстат
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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