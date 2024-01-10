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Інфляція в Україні у 2023 р. впала до 5,1% - Держстат
17:16 10.01.2024 |
Інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% із 10,0% у 2021 році, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.
Згідно з її даними, у грудні 2023 року зростання споживчих цін у країні прискорилося до 0,7% із 0,5% у листопаді, однак у грудні 2022 року воно було ще вищим - 0,8%, тому в річному вимірі інфляція залишилася на рівні 5,1%, як і за підсумками листопада.
Зазначається, що в грудні-2023 базова інфляція знизилася до нуля з 0,3% у листопаді. З урахуванням того, що в грудні-2022 базова інфляція становила 0,8%, у річному вимірі за підсумками року базова інфляція знизилася до 4,9%, тоді як у 2022 році вона становила 22,6%.
Держстат уточнює, що середньорічна інфляція у 2023 році (січень-грудень до січня-грудня) становила 12,9% порівняно з 20,2% роком раніше.
На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше (на 13,9% і 13,8%) подорожчали овочі та яйця. На 0,7%-7,2% зросли ціни на фрукти, олію, яловичину, молоко і молочні продукти, рибу та продукти з риби. Водночас на 0,5%-3,5% знизилися ціни на цукор, продукти перероблення зернових, соняшникову рослинну олію, свинину, макаронні вироби, рис. Одяг та взуття подешевшали на 3,4%, зокрема, взуття - на 3,5%, одяг - на 3,3%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,0% відбулося насамперед за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,3% та амбулаторних послуг - на 1%.
Ціни на транспорт знизилися на 1,7% здебільшого через здешевлення пального і мастил на 4,0%, а також проїзд у залізничному пасажирському транспорті на 1,1%.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції на 2023 рік із 10,6% до 5,8%, однак погіршив його на 2024 рік - із 8,5% до 9,5%.
Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на 2023 рік із 14,7% до 7,1%, на 2024 рік - із 10,8% до 9,7%.
Споживчі ціни в грудні 2023 р., %
|грудень 2023 до листопада 2023
|грудень 2023 до грудня 2022
|січень-грудень 2023 до січня-грудня 2022
|Індекс споживчих цін
|0,7
|5,1
|12,9
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|1,9
|4,0
|14,7
|Продукти харчування
|2,0
|3,7
|14,3
|Хліб та хлібопродукти
|-0,2
|-2,8
|6,7
|Хліб
|0,3
|7,0
|12,2
|Макаронні вироби
|-0,7
|-0,3
|8,4
|М'ясо та м'ясопродукти
|-0,3
|12,4
|19,4
|Риба та рибопродукти
|0,7
|4,1
|19,4
|Молоко
|2,3
|9,7
|12,1
|Сир і м'який сир (кисломолочний сир)
|1,5
|7,5
|13,7
|Яйця
|13,8
|-9,5
|36,6
|Масло вершкове
|2,7
|9,9
|14,7
|Олія соняшникова
|-2,2
|-14,9
|-2,7
|Фрукти
|7,2
|2,2
|19,8
|Овочі
|13,9
|3,0
|9,6
|Цукор
|-3,5
|-5,8
|11,0
|Безалкогольні напої
|-0,3
|6,9
|20,4
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0,1
|9,6
|14,6
|Одяг та взуття
|-3,4
|-6,3
|-0,5
|Одяг
|-3,3
|-6,9
|-1,7
|Взуття
|-3,5
|-5,8
|0,8
|Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива
|-0,1
|12,8
|10,0
|Утримання та ремонт житла
|-0,4
|3,4
|12,6
|Водопостачання
|0,0
|0,8
|0,9
|Прибирання сміття
|0,0
|5,5
|13,0
|Каналізація
|0,0
|0,7
|0,7
|Послуги з управління багатоквартирними будинками
|0,3
|3,0
|2,4
|Електроенергія
|0,0
|69,7
|40,7
|Природний газ
|0,0
|0,0
|-0,1
|Гаряча вода, опалення
|0,0
|0,0
|0,0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|-0,7
|0,7
|12,7
|Охорона здоров'я
|1,0
|8,7
|12,8
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|1,2
|7,1
|11,7
|Амбулаторні послуги
|1,0
|13,0
|16,7
|Транспорт
|-1,7
|3,2
|12,1
|Паливо та мастила
|-4,0
|2,7
|9,2
|Транспортні послуги
|0,5
|6,3
|11,5
|Пасажирський залізничний транспорт
|-1,1
|-0,4
|3,3
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0,6
|6,8
|12,3
|Зв'язок
|-0,3
|1,5
|7,8
|Відпочинок і культура
|-0,6
|-1,1
|7,3
|Освіта
|0,1
|12,8
|10,7
|Ресторани та готелі
|0,7
|13,0
|18,5
|Різні товари та послуги
|3,8
|11,3
|15,6
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Дані: Держстат
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