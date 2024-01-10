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АНАЛІТИКА

Схема із відшкодуванням ПДВ на 1,3 млрд грн: мережа компаній залучала людей з інвалідністю

 

Служба безпеки викрила мережу компаній, створених бізнесменом з Києва, які намагалися вкрасти з державного бюджету України понад 1,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ділки намагалися вивести цю суму як незаконне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Було встановлено, що підприємець із Києва фіктивно працевлаштовував у своїх компаніях людей з інвалідністю. Це дозволяло йому оформлювати податкові пільги та отримувати компенсацію від держави.

За даними слідства, для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних компаній у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Фігуранти підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформлювали в штат компаній, але за фактом на робочому місці вони не з'являлися і не були залучені до виробничого процесу.

Органам контролю ділки звітували, що пільгова категорія становить понад половину штатної чисельності персоналу підприємств.

Таким чином компанії отримали право на відшкодування з державного бюджету України понад 1,3 млрд грн. З них 200 млн грн вже було відшкодовано, уточнюють в Офісі Генпрокурора.

СБУ вдалося запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей.

Організатору схеми загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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