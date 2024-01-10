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У Бундестазі кажуть, що німецька компанія будує центр з ремонту бронетехніки в Україні
11:57 10.01.2024 |
Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії та член оборонного комітету Маркус Фабер заявив, що німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує центр з ремонту бронетехніки в Україні.
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).
"На заході України Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує ремонтний центр для бронетехніки, наприклад танків Leopard 1, які вона поставила", - зазначив Фабер.
За його словами, для України це означає "величезне" підвищення ефективності, оскільки в майбутньому відпаде необхідність у дорогому й тривалому транспортуванні за кордон, а Збройні сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.
"(Мій) візит на місце (розташування майбутнього центру) також показує, що гроші німецьких платників податків використовуються з користю, і що наша військова допомога зберігає свою цінність", - додав Фабер.
Раніше німецький депутат від "Зелених" Себастьян Шефер закликав оборонні компанії Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann швидше відремонтувати поставлені в Україну бойові танки Leopard і надати більше запчастин до них.
Нагадаємо, у грудні Литва відремонтувала для Збройних Сил України перші бойові танки Leopard 2, які зазнали ушкоджень під час бойових дій.
Про те, що Збройні сили Литви спільно з німецькою оборонною промисловістю відремонтують ушкоджені під час бойових дій в Україні танки Leopard, стало відомо у жовтні.
Ще раніше Берлін досяг із Варшавою згоди про створення центру ремонту танків Leopard 2, які зазнали пошкоджень на полі бою в Україні.
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