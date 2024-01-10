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Попит на вживані авто в Україні впав на 45%
11:50 10.01.2024 |
Упродовж 2023 року українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто, що на 45% менше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що понад три чверті від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк, були вживані авто, ввезені з-за кордону.
Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у 3,5 раза перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 45%, далі йдуть: дизельні - 33%; електромобілі - 14%; авто з ГБО - 5% та гібриди - 3%.
Найпопулярнішим автомобілем з пробігом минулого року стан Volkswagen Golf.
Загалом до десятки найпопулярніших моделей увійшли:
* Volkswagen Golf - 16123 одиниць;
* Renault Megane-14392;
* Skoda Octavia-10261;
* Volkswagen Passat - 8543;
* Nissan Leaf - 5190;
* Ford Focus - 4646;
* Nissan Qashqai - 4339;
* Volkswagen Touran - 4181;
* Volkswagen Tiguan - 4075;
* Audi A4 - 3940.
Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.
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