Попит на вживані авто в Україні впав на 45%

Упродовж 2023 року українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто, що на 45% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що понад три чверті від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк, були вживані авто, ввезені з-за кордону.

Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у 3,5 раза перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 45%, далі йдуть: дизельні - 33%; електромобілі - 14%; авто з ГБО - 5% та гібриди - 3%.

Найпопулярнішим автомобілем з пробігом минулого року стан Volkswagen Golf.

Загалом до десятки найпопулярніших моделей увійшли:

* Volkswagen Golf - 16123 одиниць;

* Renault Megane-14392;

* Skoda Octavia-10261;

* Volkswagen Passat - 8543;

* Nissan Leaf - 5190;

* Ford Focus - 4646;

* Nissan Qashqai - 4339;

* Volkswagen Touran - 4181;

* Volkswagen Tiguan - 4075;

* Audi A4 - 3940.

Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.