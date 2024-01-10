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АНАЛІТИКА

Приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році становитиме 13% - перший заступник міністра соцполітики

11:45 10.01.2024 |

Економіка

 

Пенсії у 2024 році буде проіндексовано, за попередніми розрахунками, на 13%, повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак.

"На 2024 рік у нас також передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але, попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13%", - сказала Марчак в ефірі національного телемарафону в середу.

За її словами, таким чином пенсіонери будуть захищені від негативного впливу інфляції.
 

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