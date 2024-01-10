Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко провела важливу зустріч зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та послом США в Україні Бріджет Брінк, повідомила посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова 9 січня.

"Разом із Першою віцепрем'єр-міністеркою України - міністром економіки України Юлією Свириденко провели важливу зустріч зі Спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та Послом США в Україні Бріджет Брінк. Детально обговорили та скоординували наші подальші спільні з американськими партнерами кроки для надання додаткового імпульсу економічному розвитку України", - написала Маркарова у Facebook.

За її словами, під час бесіди особливу увагу було приділено "реальному сектору економіки, підтримці як стратегічних галузей, так і малому та середньому бізнесу".