Фінансові новини
- |
- 10.01.24
- |
- 12:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України
08:47 10.01.2024 |
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко провела важливу зустріч зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та послом США в Україні Бріджет Брінк, повідомила посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова 9 січня.
"Разом із Першою віцепрем'єр-міністеркою України - міністром економіки України Юлією Свириденко провели важливу зустріч зі Спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та Послом США в Україні Бріджет Брінк. Детально обговорили та скоординували наші подальші спільні з американськими партнерами кроки для надання додаткового імпульсу економічному розвитку України", - написала Маркарова у Facebook.
За її словами, під час бесіди особливу увагу було приділено "реальному сектору економіки, підтримці як стратегічних галузей, так і малому та середньому бізнесу".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Депутат Гончаренко став президентом Комітету з міграції та біженців ПАРЄ
|В Україні скасували мораторій на відключення комунальних послуг за борги
|Частка прихильників економічного лібералізму в Україні зросла з 24% до 36%
|Офіс президента відмовився від ідеї забронювати від мобілізації чоловіків з високими зарплатами, – нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Бундестазі кажуть, що німецька компанія будує центр з ремонту бронетехніки в Україні
|Попит на вживані авто в Україні впав на 45%
|Приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році становитиме 13% - перший заступник міністра соцполітики
|Основні макроекономічні індикатори України від Experts club у жовтні-листопаді
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.01.24
|Ціни на нафту зростають, Brent торгується біля $78 за барель
Бізнес
|У США запустили на Місяць перший приватний посадковий модуль
|LG привезла на CES 2024 «перший у світі бездротовий прозорий OLED-телевізор»
|Samsung на CES 2024 анонсувала лінійку телевізорів 2024 року — штучний інтелект для апскейлінга та OLED-модель без відблисків
|Одна з найбільших українських ІТ-компаній розроблятиме рішення для будівництва на Місяці
|WSJ: Tesla та SpaceX непокоїть, що Ілон Маск вживає наркотики. Мільярдер відповів на закиди
|Акції Mobileye впали на 25% через скорочення замовлень на мікросхеми для робомобілів
|Штучний інтелект перевірятиме публікації Science щодо фальсифікованих зображень