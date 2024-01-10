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Митники виявили торік порушень на 8,9 мільярда

23:37 09.01.2024 |

Економіка

 

Протягом січня-грудня 2023 року митниці Державної митної служби України виявили 11 935 порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2022 роком вартісний показник збільшився у три рази.

Як ідеться в повідомленні Держмитслужби, вилучено предметів правопорушень на суму понад 938 млн грн. Зокрема:

* промислових товарів на 716 млн грн;
* продовольчих товарів та сільгосппродукції на 88 млн грн;
* валюти на понад 73 млн грн;
* транспортних засобів на 61 млн грн.

Безпосередньо митницями розглянуто 3 493 справи про порушення митних правил. Застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 110 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 80 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 6 912 справ про порушення митних правил на суму 6,4 млрд грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 2 млрд грн (конфіскація - 1,04 млрд грн, штрафи - 963 млн грн).

Митники виявили торік порушень на 8,9 мільярда
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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