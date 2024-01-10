Фінансові новини
- |
- 10.01.24
- |
- 12:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Митники виявили торік порушень на 8,9 мільярда
23:37 09.01.2024 |
Протягом січня-грудня 2023 року митниці Державної митної служби України виявили 11 935 порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2022 роком вартісний показник збільшився у три рази.
Як ідеться в повідомленні Держмитслужби, вилучено предметів правопорушень на суму понад 938 млн грн. Зокрема:
* промислових товарів на 716 млн грн;
* продовольчих товарів та сільгосппродукції на 88 млн грн;
* валюти на понад 73 млн грн;
* транспортних засобів на 61 млн грн.
Безпосередньо митницями розглянуто 3 493 справи про порушення митних правил. Застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 110 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 80 млн грн.
На розгляд до суду митницями передано 6 912 справ про порушення митних правил на суму 6,4 млрд грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 2 млрд грн (конфіскація - 1,04 млрд грн, штрафи - 963 млн грн).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Депутат Гончаренко став президентом Комітету з міграції та біженців ПАРЄ
|В Україні скасували мораторій на відключення комунальних послуг за борги
|Частка прихильників економічного лібералізму в Україні зросла з 24% до 36%
|Офіс президента відмовився від ідеї забронювати від мобілізації чоловіків з високими зарплатами, – нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Бундестазі кажуть, що німецька компанія будує центр з ремонту бронетехніки в Україні
|Попит на вживані авто в Україні впав на 45%
|Приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році становитиме 13% - перший заступник міністра соцполітики
|Основні макроекономічні індикатори України від Experts club у жовтні-листопаді
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.01.24
|Ціни на нафту зростають, Brent торгується біля $78 за барель
Бізнес
|У США запустили на Місяць перший приватний посадковий модуль
|LG привезла на CES 2024 «перший у світі бездротовий прозорий OLED-телевізор»
|Samsung на CES 2024 анонсувала лінійку телевізорів 2024 року — штучний інтелект для апскейлінга та OLED-модель без відблисків
|Одна з найбільших українських ІТ-компаній розроблятиме рішення для будівництва на Місяці
|WSJ: Tesla та SpaceX непокоїть, що Ілон Маск вживає наркотики. Мільярдер відповів на закиди
|Акції Mobileye впали на 25% через скорочення замовлень на мікросхеми для робомобілів
|Штучний інтелект перевірятиме публікації Science щодо фальсифікованих зображень