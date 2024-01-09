Держава почала масово оскаржувати ліцензії на надра, видані у 2016-2020 роках

Органи прокуратури почали масово оскаржувати спеціальні дозволи на користування надрами, надані у 2016-2020 роках за результатами апробації запасів корисних копалин. Про це повідомила Спеціалізована екологічна прокуратура спеціалізованому виданню Nadra.info.

Апробація дозволяла надрокористувачу отримати дозвіл без аукціону, але під зобов'язання за власні гроші вивчити надра. В лютому 2020 року апробацію скасували, а у березні 2021 року до надрокористувачів, які отримали дозволи за апробацією, виникли питання у Ради національної безпеки і оборони.

Саме на виконання рішення РНБО від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування" органи прокуратури витребували у Держгеонадр перелік зі 117 дозволів, наданих на підставі апробації запасів, і з метою захисту інтересів держави подали 69 позовів про скасування ліцензій.

Серед них є родовища глини, піску, кварцитів, рідкісноземельних металів, граніту, лабрадориту, каоліну, вуглеводнів, солі, бурштину, базальту, вугілля і навіть золотої руди.

Найбільше спецдозволів оскаржено в Житомирській (17) та Полтавській (10) областях.