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Торік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПів
17:12 09.01.2024 |
У 2023 році українці відкрили через "Дію" понад 229 тисяч нових ФОПів.
Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.
Він зазначив, що найбільше ФОП українці відкрили у сферах: ІТ, оптової торгівлі та салонів краси. Найбільше нових бізнесів зареєстрували в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.
"До речі, відкрити ФОП через Дію - це скористатися найшвидшою у світі автоматичною послугою реєстрації бізнесу без бюрократії та нудної паперової роботи. А найближчим часом у "Дії" зʼявиться «єМалятко для бізнесу» - е-Підприємець", - додав віцепрем'єр.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Опендатабот, у минулому році в Україні відкрилось понад 300 тис. нових ФОПів та 37 тис. нових компаній.
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