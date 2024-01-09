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АНАЛІТИКА

Вантажообіг через порти Дунаю торік сягнув рекордних показників

14:07 09.01.2024 |

Економіка

 

У 2023 році вантажообіг через порти Дунаю зріс до 29 млн т, що майже у 6 разів більше у порівнянні з довоєнними показниками.

Про це повідомив голова ДП «Адміністрація морських портів України» Юрій Литвин, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"За 2023 нам вдалося досягти рекордних результатів - завдяки нашій діяльності за рік через порти Дунаю пройшло понад 29 мільйонів тонн вантажів. Це приріст у майже 6 разів порівняно з довоєнним періодом. Також кількість суднозаводів збільшилася вдвічі - 13 045 одиниць порівняно з 8 944 у 2022 році", - сказав він.

Литвин зазначив, що у 2023 році АМПУ спільно з бізнесом запустили 23 точки перевалки та планує реалізувати ще 15 таких інвестиційних проєктів у портах Ізмаїлу та Рені.

Протягом 2022-2023 років виконано експлуатаційне днопоглиблення в обсязі 3,33 млн куб. м, що допомогло суттєво збільшити кількість прохідних судів. Збільшена чисельність лоцманського складу. У порту Рені біля причалів одночасно розміщувались 22 морських судна і 40 барж.

У 2024 році АМПУ планує: підтримувати паспортні глибини морських портів України, а також цифровізувати процеси у портах Дунаю і об'єднати їх в одну спільну диспетчерську систему з портами Одещини.

Вантажообіг через порти Дунаю торік сягнув рекордних показників

 

Зауважується, що серед пріоритетів роботи на 2024 рік є: технічне забезпечення лоцманів та оновлення систем моніторингу руху суден, виконання ремонтів автошляхів та залізничних колій, міжнародне співробітництво у межах RDNA 3, а також розвиток українського морського коридору та розширення номенклатури вантажів що обробляються у портах.

Як повідомлялося, Мінвідновлення розраховує збільшити експортну спроможність українських портів на Дунаї до 4 млн т на місяць завдяки співпраці з Румунією.
 

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