Ринок електромобілів в Україні у 2023 р. збільшився у 2,8 раза - «Укравтопром»

Реєстрації в Україні нових і старих електромобілів у 2023 році зросли в 2,8 раза порівняно з 2022 роком - до 37,6 тис., зокрема частка нових зросла майже до 20% із 17%, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

За даними асоціації, із загальної кількості зареєстрованих електрокарів легкові становили понад 36,8 тис., комерційні - 770.

Лідером на ринку нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) став Volkswagen ID.4 (2,655 тис. од), на другу сходинку з великим відривом від лідера вийшов Dong Feng / Honda M-NV (559 од.), третім став Volkswagen ID.6 - 491 од.

Четверта позиція у Honda eNS1 - 327 од., а замикає п'ятірку лідерів BYD Song із реєстрацією 189 од. авто.

У сегменті старих впевнено лідирує Nissan Leaf - 5,19 тис. од., за ним розташувалися Tesla Model 3 - 3,282 тис. од.; Volkswagen e-Golf - 3,273 тис. од.; Tesla Model Y - 2,171 тис. од. і Volkswagen ID.4 - 1,74 тис. од.

"Укравтопром" зазначає, що в грудні минулого року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. електрокарів - майже втричі більше, ніж роком раніше, зокрема понад 4,5 тис. легкових і 78 комерційних автомобілів.

Як повідомлялося, у 2022 року, за даними "Укравтопрому", ринок електромобілів зріс у 1,5 раза проти 2021 року, до 13,6 тис. од., водночас частка нових зросла до 17% порівняно з 14%, а найпопулярнішим авто також був уживаний Nissan Leaf із реєстрацією 2,349 тис. од.