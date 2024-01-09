Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок електромобілів в Україні у 2023 р. збільшився у 2,8 раза - «Укравтопром»

11:40 09.01.2024 |

Економіка

 

Реєстрації в Україні нових і старих електромобілів у 2023 році зросли в 2,8 раза порівняно з 2022 роком - до 37,6 тис., зокрема частка нових зросла майже до 20% із 17%, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

За даними асоціації, із загальної кількості зареєстрованих електрокарів легкові становили понад 36,8 тис., комерційні - 770.

Лідером на ринку нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) став Volkswagen ID.4 (2,655 тис. од), на другу сходинку з великим відривом від лідера вийшов Dong Feng / Honda M-NV (559 од.), третім став Volkswagen ID.6 - 491 од.

Четверта позиція у Honda eNS1 - 327 од., а замикає п'ятірку лідерів BYD Song із реєстрацією 189 од. авто.

У сегменті старих впевнено лідирує Nissan Leaf - 5,19 тис. од., за ним розташувалися Tesla Model 3 - 3,282 тис. од.; Volkswagen e-Golf - 3,273 тис. од.; Tesla Model Y - 2,171 тис. од. і Volkswagen ID.4 - 1,74 тис. од.

"Укравтопром" зазначає, що в грудні минулого року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. електрокарів - майже втричі більше, ніж роком раніше, зокрема понад 4,5 тис. легкових і 78 комерційних автомобілів.

Як повідомлялося, у 2022 року, за даними "Укравтопрому", ринок електромобілів зріс у 1,5 раза проти 2021 року, до 13,6 тис. од., водночас частка нових зросла до 17% порівняно з 14%, а найпопулярнішим авто також був уживаний Nissan Leaf із реєстрацією 2,349 тис. од.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1920
  0,1145
 0,30
EUR
 1
 41,7973
  0,2243
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4479  0,08 0,22 39,2792  0,09 0,22
EUR 42,1104  0,08 0,19 43,1242  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2600  0,13 0,33 38,2900  0,14 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес