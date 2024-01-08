Торік за працевлаштування переселенців бізнесу компенсували 180 мільйонів

У 2023 році держава виплатила 181 млн грн компенсації роботодавцям, які працевлаштували понад 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє Мінекономіки.

"Понад 8 тисяч роботодавців отримали від уряду компенсацію у 2023 році за працевлаштування 14 400 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Загалом підприємцям було перераховано 181 млн грн компенсації.

Завдяки фінансовому стимулюванню роботодавців за цією програмою, ми допомагаємо ВПО швидше знайти роботу на новому місці, мати можливість забезпечувати себе й свою родину", - заявила заступниця міністра Тетяна Бережна.

За її словами, цього року розмір компенсацій тим, хто братиме на роботу переселенців, підвищили - з 1 січня розмір компенсації збільшили до 7 100 грн на місяць, а з квітня - до 8 тис грн.

Також збільшили тривалість виплати компенсації - з двох до трьох місяців, а за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю роботодавець зможе отримувати таку компенсацію 6 місяців.

У Мінекономіки нагадали, що уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців в квітні 2022 року.

За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної зарплати (станом на 1 січня 2024 року - 7100 грн) впродовж 3 місяців, за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю - впродовж 6 місяців.

"Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через портал "Дія" або в паперовій формі у центрі зайнятості разом з пакетом необхідних документів", - пояснили в міністерстві.