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АНАЛІТИКА

Сольський про старт другого етапу ринку землі: За тиждень жодної угоди за участю юросіб немає

 

Упродовж першого тижня від моменту старту другого етапу ринку землі в Україні не було укладено жодної угоди за участю юридичних осіб.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"У нас цілий тиждень вже нового року. У нас немає ні однієї угоди в країні з юридичної особою (на ринку землі - авт.). Ніхто не спішить", - сказав урядовець.

Сольський зазначив, що вільний ринок землі дозволить Україні залучати інвестиції в економіку та спонукатиме бізнес до розвитку.

Як повідомляв Укрінформ, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 га. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

З 1 січня 2024 року в Україні стартував другий етап ринку землі. Відтепер юридичні особи мають право купувати землі сільськогосподарського призначення. Купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площею не більше 10 тис. га "в одні руки".
 

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