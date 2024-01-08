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Третину пенсій в Україні покрили за гроші міжнародних партнерів
22:59 08.01.2024 |
Шляхом грантів та пільгових кредитів міжнародних партнерів України було покрито 35% доходів Пенсійного фонду (ПФУ) на виплату пенсій у 2023 році. Дані опублікував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев із посиланням на статистику ПФУ.
Решту 65% доходу Пенсійного фонду за минулий рік - відрахування від єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Загалом доходи Пенсійного фонду України зросли за 2023 рік на 25,4%, або на 156,9 млрд грн до 777,8 млрд грн.
Зростання доходу пов'язане з розширенням функціонала ПФУ, який з жовтня 2022 року став відповідальним за виплату пільг та житлових субсидій, а згодом і за їхнє нарахування, а також з передаванням до нього на початку 2023 року функцій із соціального страхування (ФССУ), прокоментував Гетманцев.
Власні доходи ПФУ на загальнообов'язкове пенсійне страхування (ЄСВ та інші платежі) зросли на 14,7%, або на 59,5 млрд грн.
Трансферт із державного бюджету - на 19,2%, або на 40,4 млрд грн.
План на 2023 рік за власними доходами ПФУ щодо ЄСВ, розподіленого на пенсійне страхування, перевиконано на 1,6%, або 6,9 млрд грн.
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