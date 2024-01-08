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Українці купили в автосалонах 138 000 нових автомобілів за рік — МВС
22:54 08.01.2024 |
В Україні зареєстровано 411 311 транспортних засобів у 2023 році. З них - 138 256 нових придбаних у автосалонах, повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.
Загалом за минулий рік в Україні сервісні центри МВС провели 2,1 млн реєстраційних операцій з транспортними засобами. Це: перереєстрація автомобілів, вантажівок, мотоциклів, автобусів, реєстрація авто, завезених з-за кордону, лізинг тощо.
За даними профільної асоціації Укравтопром, українці купили та зареєстрували майже 61 000 нових легкових автомобілів у 2023 році, що на 60,6% більше у порівнянні з попереднім роком.
У 2022 році було зареєстровано лише 37 900 нових автомобілів. У 2021-му цей показник перевищив 100 000 автомобілів.
Також у МВС нагадують, що наприкінці 2023 року в застосунку Дія запустили послугу з перереєстрації транспортних засобів. Через мобільний застосунок громадяни почали продавати та купувати легкові авто, мотоцикли та мопеди.
З початку запуску, з 20 грудня по 31 грудня, через Дію продали 1504 транспортні засоби.
Поки що ця послуга доступна виключно фізичним особам.
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