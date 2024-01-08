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Звіти Рахункової палати щодо прямої бюджетної підтримки США опублікують наприкінці січня
17:20 08.01.2024 |
Анонсовані звіти Рахункової палати про використання Україною прямої бюджетної допомоги у вигляді двох ґрантів Світового банку - 1,08 млрд євро та 1,7 млрд доларів - уже розглянуті на засіданні Рахункової палати наприкінці минулого року і орієнтовно наприкінці січня зʼявляться у відкритому доступі.
Про це повідомив в інтервʼю Укрінформу т.в.п. голови Рахункової палати України Андрій Майснер.
«Ці два звіти вже розглянуті на засіданні Рахункової палати і десь за місяць, після технічної літературної вичитки та офіційного перекладу (розмова відбулася 22 грудня - ред.), зʼявляться у відкритому доступі», - сказав Майснер.
При цьому він відмовився детально коментувати результати звітів.
«Дотримуючись аудиторської етики, не маю права озвучувати висновки. Скажу лише, що методологічно дослідження проведено в консультаціях з європейськими і американськими експертами та на основі міжнародних стандартів ISSAI з урахуванням кращих практик INTOSAI, міжнародної аудиторської спільноти, яка обʼєднує вищі органи аудиту майже 200 країн світу. Тому перехід на міжнародні стандарти аудиту - це вже значне досягнення у нашій роботі над цими звітами», - зазначив Майснер.
На питання, чи будуть партнери задоволені результатами, очільник РП відповів схвально: «Я думаю, так. В усякому разі за те, як у цілому уряд розпорядився цими коштами, нам не буде соромно. Конгрес побачить об'єктивний стан речей від неупередженого незалежного аудитора і це має зміцнити довіру».
Він також підкреслив, що аудиторське дослідження за цими двома проєктами можна вважати головним комунікаційним та технологічним здобутком Рахункової палати цього року.
Як раніше повідомлялося, в Конгресі США очікують результатів перевірки РП виділеної Україні прямої бюджетної допомоги у вигляді двох ґрантів Світового банку - 1,08 млрд євро (виплати сім'ям, де є особи з інклюзивним потребами; допомога тим, хто втратив роботу, та підприємцям; оплата праці викладачів вишів тощо) і 1,7 млрд доларів (оплата праці медиків у межах пакетів медичних послуг).
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