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За результатами державного аудиту торік відкрито 8 кримінальних проваджень
17:17 08.01.2024 |
У 2023 році на основі аудиторських звітів Рахункової палати відкрито вісім кримінальних проваджень.
Про це повідомив в інтервʼю Укрінформу т.в.п. голови Рахункової палати України Андрій Майснер.
"У воєнному 2023 році кримінальних проваджень (за результатами звітів РП - ред.) було небагато, здається, лише 8. Водночас лише за закріпленим за мною, як за одним із членів Рахункової палати, напрямом аудиторської діяльності - їх 156 за п'ять з половиною років із низкою вироків суду, засудженими чиновниками тощо", - сказав Майснер.
За його словами, левова частина цих кримінальних проваджень стосуються фактів зловживання владою або службовим становищем; привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службового підроблення документів і нецільового використання бюджетних коштів.
"Аудитор не має права не побачити і не оцінити фактів з ознаками злочинів, якщо такі трапляються в аудиті", - зазначив Майснер.
Однак ця функція, на його переконання, не головна в роботі Рахункової палати.
"Ми не мисливці за відьмами і через аудити усуваємо чорні діри в публічних фінансах, економіці держави. Ця робота спрямована на ліквідацію першопричин і їх попередження, а не на гасіння пожеж і механічну констатацію наслідків. Це і є фактично справжня антикорупційна діяльність аудиторів, які через аудити мають позбавляти систему державного управління можливостей для зловживань", - підкреслив очільник РП.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує на першому пленарному засіданні у 2024 році голосувати за призначення голови Рахункової палати.
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