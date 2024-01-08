Польський єврокомісар погрожує заблокувати торгові преференції для України

Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський (Польща) погрожує заблокувати розпорядження Єврокомісії щодо продовження угоди про вільну торгівлю з Україною на 2024-2025 роки, якщо в ній не буде враховано його пропозицій щодо торгових обмежень для Києва.

Про це йдеться в офіційному листі Войцеховського на адресу президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, передає Укрінформ із посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, у вівторок, 9 січня, у Брюсселі завершуються міжвідомчі узгодження щодо продовження дії цієї угоди з 5 червня цього року на наступний рік.

У листі Войцеховський наполягає, що він не підтримає розпорядження, якщо в ньому не буде передбачено захисних механізмів для внутрішнього ринку ЄС від дестабілізації з боку надмірного напливу українських продуктів. Крім передбачення механізмів, як у випадку блокування з боку ЄС українського збіжжя, єврокомісар наполягає на введенні квот щодо ввезення з України цукру і м'яса птиці.

"Продовження торговельних привілеїв для України, які передбачено в розпорядженні ЄС, дія якого завершується цього року, без захисних механізмів та кількісних обмежень загрожує спричинити чергову кризу щодо надлишку імпортної сільськогосподарської продукції з України",- написав Войцеховський у цьому листі.

На його переконання, ЄС має "переосмислити концепцію своєї допомоги (Україні - ред.), яка передбачає необмежену відкритість".

Він зазначив, що потрібно підтримати на європейському рівні транзит українських товарів до морських портів ЄС, аби українське збіжжя могло потрапляти на ринки азійських та африканських країн.

Раніше агентство повідомляло, що позицію Войцеховського в Єврокомісії поділяють не всі. Зокрема, служби єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, навпаки, прагнуть послаблення чинних обмежень. Зокрема, вони виступають за скасування можливості тимчасового запровадження ембарго ЄС у разі значного напливу продуктів з України - на вимогу Польщі Єврокомісія вводила ембарго на українське зерно з квітня по вересень минулого року. Головними аргументами Домбровскіса є принципи вільного ринку і потреба допомогти Україні. Цієї позиції також дотримується президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляв Укрінформ, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що ембарго на українські продукти буде безстроковим - до окремого розпорядження про його скасування.