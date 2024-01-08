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Торік через Дію продали 1,5 тисячі автомобілів
Від запуску послуги з перереєстрації автотранспорту у Дії 20 грудня 2023 року до 31 грудня українці через застосунок продали 1504 транспортні засоби.
Про це повідомив Головний сервісний центр МВС, передає Укрінформ.
"Наприкінці 2023 року у застосунку "Дія" запустили послугу з перереєстрації транспортних засобів. Тобто, через мобільний застосунок громадяни почали продавати та купувати легкові авто, мотоцикли та мопеди. З початку запуску, з 20 грудня до 31 грудня 2023 року, через Дію продали 1504 транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.
У ГСЦ поінформували, що загалом торік в Україні провели 2 124 280 реєстраційних операцій із транспортними засобами. "Зокрема, до реєстраційних дій входить здійснення перереєстрації автівок, вантажівок, мотоциклів, автобусів. До прикладу: реєстрація нових та ввезених з-за кордону транспортних засобів, перереєстрація з одного власника на іншого, лізинг тощо", - зауважили у центрі.
За його даними, у 2023 році на території України було вперше зареєстровано 411 311 транспортних засобів, з них 138 256 нових, придбаних в автосалонах.
Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що українці за 7 днів уклали 1390 договорів купівлі-продажу авто у смартфоні.
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