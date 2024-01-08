Мінфін готує пропозиції про оподаткування виробництва коноплі

Міністерство фінансів України готує пропозиції про оподаткування виробництва конопель у зв'язку з легалізацією медичного канабісу.

Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми нещодавно легалізували медичний канабіс (у грудні 2023 року ВР ухвалила закон про легалізацію медичного каннабісу, - ред.). Діяльність із вирощування коноплі буде збільшувати податкову базу? Буде. Чи можемо ми говорити в цьому контексті про додаткові доходи для бюджету? Можемо. Я серйозно", - заявив Гетманцев.

Водночас, він зазначив, що поки рано казати, яким буде фіскальний ефект.

"Але я точно вважаю, що неправильно виробництво коноплі оподатковувати так само, як виробництво пшениці - по 300 грн за гектар. Думаю, треба більше", - додав Гетманцев.

За його словами, потрібно передбачити європейські умови оподаткування для вирощування конопель.

"Є різні підходи - є акциз, варіант залежно від площі. Знаю, зараз Мінфін готує пропозиції", - резюмував Гетманцев.

Як повідомлялося, 21 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу.

Пізніше, однак, народні депутати фракції "Батьківщина" у парламенті заблокували підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

Ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах.