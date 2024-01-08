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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Мінфін готує пропозиції про оподаткування виробництва коноплі
Міністерство фінансів України готує пропозиції про оподаткування виробництва конопель у зв'язку з легалізацією медичного канабісу.
Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми нещодавно легалізували медичний канабіс (у грудні 2023 року ВР ухвалила закон про легалізацію медичного каннабісу, - ред.). Діяльність із вирощування коноплі буде збільшувати податкову базу? Буде. Чи можемо ми говорити в цьому контексті про додаткові доходи для бюджету? Можемо. Я серйозно", - заявив Гетманцев.
Водночас, він зазначив, що поки рано казати, яким буде фіскальний ефект.
"Але я точно вважаю, що неправильно виробництво коноплі оподатковувати так само, як виробництво пшениці - по 300 грн за гектар. Думаю, треба більше", - додав Гетманцев.
За його словами, потрібно передбачити європейські умови оподаткування для вирощування конопель.
"Є різні підходи - є акциз, варіант залежно від площі. Знаю, зараз Мінфін готує пропозиції", - резюмував Гетманцев.
Як повідомлялося, 21 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу.
Пізніше, однак, народні депутати фракції "Батьківщина" у парламенті заблокували підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.
Ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах.
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