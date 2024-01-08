У Польщі блокують кордон у трьох пунктах пропуску, в чергах - 2 тисячі вантажівок

На кордоні України та Польщі загалом у чергах стоять близько 2 тис. вантажівок, триває блокування напрямків трьох пунктів пропуску.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська - Гребенне", "Краківець - Корчова", "Ягодин - Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1350 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України", - сказав речник.

Демченко нагадав, що 6 січня близько 21-ї години був розблокований рух на напрямку пункту пропуску "Шегині - Медика", але черги ще залишаються - станом на ранок сьогодні 550 вантажівок. Після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивним.

На інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Є зменшення черг з вантажних транспортних засобів в бік України. Інтенсивність руху на в'їзд та виїзд забезпечується. Черга залишається лише на території Словаччини в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород". Станом на ранок сьогодні очікувало проїзду 400 вантажівок, повідомив він.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин".

Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску "Медика - Шегині".