Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів у 2023 році зросли на 11% - Мінфін

14:25 08.01.2024 |

Економіка

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів у 2023 році зросли на 11% - Мінфін

 

Обсяг коштів, що надійшли до загального фонду місцевих бюджетів у 2023 році, становив 441,9 млрд грн, що на 43,8 млрд грн, або 11% більше, ніж у 2022 році, повідомило Міністерство фінансів у понеділок.

"Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органам державної влади та місцевому самоврядуванню вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 11% порівняно з 2022 роком. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування й надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", - вважають у міністерстві.

Згідно з його даними, основними статтями доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2023 році були податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) - 289,4 млрд грн, єдиний податок - 55,8 млрд грн, плата за землю - 34,5 млрд грн та акцизний податок - 22,4 млрд грн.

Ще 14,5 млрд грн приніс податок на прибуток і 9,1 млрд грн - податок на нерухоме майно.

В обласному розрізі найбільший приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 2022 року зафіксовано в Київській (+26%), Черкаській (+20,8%), Закарпатській (+17,5%) та Рівненській областях (+16,2%), а також у Києві (+17,6%). У Мінфіні вважають, що це пов'язано з переміщенням ВПО та бізнесу на ці території.

Водночас найгірша динаміка в областях, де точаться активні бойові дії або території яких були тимчасово окуповані, - у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1920
  0,1145
 0,30
EUR
 1
 41,7973
  0,2243
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3640  0,10 0,25 39,1936  0,16 0,42
EUR 42,0300  0,13 0,31 42,9876  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,05 0,14 38,1500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес