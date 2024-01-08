Надходження до загального фонду місцевих бюджетів у 2023 році зросли на 11% - Мінфін

Обсяг коштів, що надійшли до загального фонду місцевих бюджетів у 2023 році, становив 441,9 млрд грн, що на 43,8 млрд грн, або 11% більше, ніж у 2022 році, повідомило Міністерство фінансів у понеділок.

"Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органам державної влади та місцевому самоврядуванню вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 11% порівняно з 2022 роком. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування й надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", - вважають у міністерстві.

Згідно з його даними, основними статтями доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2023 році були податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) - 289,4 млрд грн, єдиний податок - 55,8 млрд грн, плата за землю - 34,5 млрд грн та акцизний податок - 22,4 млрд грн.

Ще 14,5 млрд грн приніс податок на прибуток і 9,1 млрд грн - податок на нерухоме майно.

В обласному розрізі найбільший приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 2022 року зафіксовано в Київській (+26%), Черкаській (+20,8%), Закарпатській (+17,5%) та Рівненській областях (+16,2%), а також у Києві (+17,6%). У Мінфіні вважають, що це пов'язано з переміщенням ВПО та бізнесу на ці території.

Водночас найгірша динаміка в областях, де точаться активні бойові дії або території яких були тимчасово окуповані, - у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській.