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АНАЛІТИКА

Експорт Українським морським коридором досяг 15 млн тонн - Кубраков

 

Створений ВМС ЗСУ новий Український морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 15 млн тонн продукції, зокрема 10 млн тонн агропродукції, повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"За п'ять місяців роботи коридору до наших українських портів під завантаження зайшло 469 нових суден. Наразі 39 суден завантажуються в портах "Одеса", "Чорноморськ", "Південний", - написав Кубраков на своїй фейсбук-сторінці у понеділок.

Він зазначив, що ще 83 судна підтвердили готовність зайти в порти й експортувати 2,4 млн тонн вантажів.

Раніше, 30 грудня, Кубраков повідомив, що обсяг експорту становив 13 млн тонн 400 суднами, а всього під завантаження через коридор пройшло 430 суден.

Згідно з раніше оприлюдненою статистикою Мінвідновлення, експорт новим Українським коридором у вересні-листопаді становив 6,08 млн тонн: у вересні - 0,28 млн тонн, у жовтні - 2 млн тонн і в листопаді - 3,8 млн тонн. Відомство очікувало, що в грудні він може сягнути 5 млн тонн, однак, з огляду на слова Кубракова, у грудні він наближався до 7 млн тонн.

Зазначалося, що в листопаді кількість суден збільшилася до 110 із 52 у жовтні та 5 у вересні, а сумарно за три місяці становила 167.

У "Чорноморській зерновій ініціативі" (BSGI), що діяла раніше, пікові проходження суден становили 176-180 на місяць у вересні-жовтні-2022, а експорт - 3,8-4,2 млн тонн на місяць.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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