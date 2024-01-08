АРМА торік отримало ₴392 мільйонів доходу від депозитів та військових облігацій

Дохід Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), від депозитів та придбання військових облігацій у 2023 році становив 392 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АРМА у Телеграмі.

"На кінець попереднього року на депозитному рахунку Агентства було розміщено коштів у гривні, євро та доларах в еквіваленті 1,9 млрд грн (порівняно з 2022 роком зростання - майже втричі). Залишок коштів на кінець 2023 року - 5,8 млрд грн. Військові облігації: на кінець попереднього року портфель АРМА склав 3,7 млрд грн. Дохід АРМА від депозитів та придбання військових облігацій у 2023 році склав 392 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за 2024 рік АРМА планує отримати 638 млн грн доходів від депозитів та придбання військових облігацій.

Водночас, зауважують в АРМА, відомство потребує дозволу купувати валютні військові облігації, завдяки чому дохідність збільшилась би у понад 20 разів, а кошти були б спрямовані на підтримку обороноздатності країни.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України утворив міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо питань реалізації Стратегії повернення активів на 2023 - 2025 роки.