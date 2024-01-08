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АРМА торік отримало ₴392 мільйонів доходу від депозитів та військових облігацій
11:50 08.01.2024 |
Дохід Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), від депозитів та придбання військових облігацій у 2023 році становив 392 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АРМА у Телеграмі.
"На кінець попереднього року на депозитному рахунку Агентства було розміщено коштів у гривні, євро та доларах в еквіваленті 1,9 млрд грн (порівняно з 2022 роком зростання - майже втричі). Залишок коштів на кінець 2023 року - 5,8 млрд грн. Військові облігації: на кінець попереднього року портфель АРМА склав 3,7 млрд грн. Дохід АРМА від депозитів та придбання військових облігацій у 2023 році склав 392 млн грн", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що за 2024 рік АРМА планує отримати 638 млн грн доходів від депозитів та придбання військових облігацій.
Водночас, зауважують в АРМА, відомство потребує дозволу купувати валютні військові облігації, завдяки чому дохідність збільшилась би у понад 20 разів, а кошти були б спрямовані на підтримку обороноздатності країни.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України утворив міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо питань реалізації Стратегії повернення активів на 2023 - 2025 роки.
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