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Один з найбільших маркетплейсів Туреччини готується вийти на ринок України
08:53 08.01.2024 |
Один з найбільших маркетплейсів Туреччини Hepsiburada готується вийти на ринок України. Про це розповіла гендиректорка компанії Нілхан Онал Гьокчетекін агентству Bloomberg.
"Україна - складний, але важливий ринок для Туреччини. Для нас це стратегічна інвестиція. У майбутньому [ситуація в Україні] нормалізується, і ми хочемо бути до цього готовими", - сказала вона.
Hepsiburada, заснована 1998 року й офіційно відома як D-MARKET Electronic Services & Trading, - публічна компанія, чиї акції з середини 2021 року торгуються на біржі Nasdaq у США. Розміщення на біржі було невдалим, і її ринкова вартість зараз становить близько $550 млн - у сім разів менше, ніж під час виходу на IPO.
На сайті Hepsiburada продають електроніку, побутову техніку, товари для дому, одяг, взуття, аксесуари, косметику, побутову хімію тощо. Це другий за популярністю сайт роздрібної торгівлі у Туреччині.
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