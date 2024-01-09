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АНАЛІТИКА

У Польщі розблокували рух до пункту пропуску «Медика – Шегині»

 

У Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску «Медика - Шегині».

Про це Державна прикордонна служба України повідомила в Телеграмі у суботу, передає Укрінформ.

«За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Медика - Шегині». Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі», - зазначили в ДПСУ.

Станом на цей час на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску «Медика - Шегині», згідно з даними Держприкордонслужби, очікувало 650 вантажівок.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Польщі домовився з фермерами про призупинення протесту на дорозі біля пункту пропуску «Медика - Шегині» на невизначений період.
Ключові теги: Польща
 

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