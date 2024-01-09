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У Польщі розблокували рух до пункту пропуску «Медика – Шегині»
08:50 08.01.2024 |
У Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску «Медика - Шегині».
Про це Державна прикордонна служба України повідомила в Телеграмі у суботу, передає Укрінформ.
«За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Медика - Шегині». Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі», - зазначили в ДПСУ.
Станом на цей час на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску «Медика - Шегині», згідно з даними Держприкордонслужби, очікувало 650 вантажівок.
Як повідомляв Укрінформ, уряд Польщі домовився з фермерами про призупинення протесту на дорозі біля пункту пропуску «Медика - Шегині» на невизначений період.
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