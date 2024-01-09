Уряд Польщі домовився з фермерами про призупинення протесту на КПП «Медика-Шегині»

Уряд Польщі домовився з фермерами, яку блокують дорогу для руху фур поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині", про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період.

Про підписання угоди між міністром сільського господарства й розвитку села Польщі Чеславом Секерським і лідером організації аграріїв "Обмануте село" Романом Кондровим повідомила під час брифінгу в Жешуві у суботу воєвода Підкарпатського воєводства Тереса Кубас-Гул, передає кореспондент Укрінформу.

"З моменту підписання угоди протест на пункті пропуску в Медиці буде призупинений на період, необхідний для проведення юридичних змін, нотифікації і період, необхідний для реалізації додаткових змін",- йдеться в угоді між сторонами.

Міністр погодився на реалізацію усіх вимог фермерів. Польські фермери вимагали отримання дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження в цьому році сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та продовження можливості отримання позик для забезпечення ліквідності. Міністр Секерський і його заступник Міхал Колодзєйчак до цього неодноразово заявляли, що міністерство погоджується на виконання всіх вимог фермерів.

Як повідомляв Укрінформ, 4 січня на дорозі перед пунктом пропуску «Медика», суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині», аграрії поновили блокування руху для вантажного транспорту, яке було призупинено на період Різдвяних свят з 24 грудня. Аграрії заявили, що не отримали відповідних письмових запевнень за підписом прем'єр-міністра Дональда Туска про виконання їхніх вимог. Відтак, це стало підставою для відновлення блокади кордону з 4 січня.

6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною у пунктах пропуску «Ягодин - Дорогуськ», «Краківець - Корчова», «Рава-Руська - Гребенне». 23 листопада до них приєднались польські аграрії у пункті пропуску "Шегині-Медика", висуваючи свої вимоги.