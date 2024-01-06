Гранти замість держзамовлення: Кабмін схвалив масштабну реформу вищої освіти

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає масштабну реформу вищої освіти.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Сьогодні ухвалюємо законопроєкт, який передбачає, що у майбутньому студенти зможуть навчатись за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання", - написав голова уряду.

Він нагадав, що наразі студенти можуть навчатися у вищих учбових закладах безкоштовно, за державним замовленням, або ж на контрактній формі навчання.

"Ми пропонуємо змінити такий підхід, аби охопити державною підтримкою якнайбільше студентів... Зараз 60% студентів навчається на контракті. Наша мета - щоб навпаки, понад 60% студентів отримували різні види державної підтримки", - додав Шимгаль.

За словами прем'єра, для цього схвалений урядом законопроєкт передбачає запровадження державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання.

Як повідомлялося, раніше у Міністерстві освіти і науки ініціювали перерозподіл коштів, які держава виділяє на фінансування безкоштовного навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ).

Зокрема, замість фінансування повністю безкоштовного навчання для частини студентів держава виділятиме через "Дію" державні гранти, які компенсуватимуть частину вартості навчання на контрактній формі у вищому навчальному закладі (ВНЗ).

Планується, що оформити грант можна буде через програму "Дія". Його розмір розраховуватиметься залежно від результатів ЗНО чи національного мультипредметного тесту. Кошти гранту можна буде використовувати для оплати навчання на контрактній формі у вузі.

За даними МОН, у 2023 році на бакалаврські програми в Україні було зараховано 267 тис. студентів, порівняно із 226 тис. у 2022 році. При цьому на бюджетну форму освіти у 2023 році було зараховано 67 тис. студентів, решта вступили на контракт. Із 30,1 тис. осіб, які подали заяви на комп'ютерні науки, бюджетні місця отримали 3,7 тис. осіб.