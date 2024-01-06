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АНАЛІТИКА

Видатки на охорону здоров'я цього року зростуть на 31 мільярд

22:54 05.01.2024 |

Економіка

 

Видатки на охорону здоров'я у 2024 році загалом складуть 239 млрд грн, що на 31 млрд більше, ніж минулого року.

"На програму медичних гарантій додаємо 16 млрд грн. Запускаємо пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів. 1 млрд грн виділяємо на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях. Продовжуємо робити медицину більш доступною та якісною, незалежно від того, де проживає людина", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 5 січня.

Шмигаль зауважив, що уряд надалі буде підвищувати ефективність медичних закупівель. Під час засідання 5 січня було затверджено постанову, яка передбачає розширення переліку ліків і медвиробів, які будуть закуповуватися через електронний каталог.

"Ми запровадили зміни, які передбачають, що медзаклади купують ліки та медичні вироби через так званий електронний каталог. Це сприяло значній економії коштів, а також пришвидшило процедури закупівлі. Ці зміни важливі, бо це про прозорість та про ефективність використання коштів платників податків", - зауважив очільник уряду.

Крім того, держава продовжить розвиток цифрових інструментів. Уже найближчим часом, за словами прем'єр-міністра, планується запуск електронного кабінету пацієнта. В ньому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями з сімейними лікарями.

Значну увагу уряд приділятиме також фінансуванню реабілітації, охороні материнства та дитинства, діагностиці та лікуванню раку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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