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АНАЛІТИКА

Кабмін визначився із 17-ю компанією у списку великої приватизації. Це ТРЦ Ocean Plaza

22:32 05.01.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 5 січня, включив ТРЦ Ocean Plaza до переліку обʼєктів великої приватизації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На аукціон виставлять 66,65% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний союз "Либідь", який є безпосереднім власником одного з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва.

Другим великим акціонером Ocean Plaza є компанія "Ланіта Інвест" - їй належить 33,5% ТРЦ. Компанія вважає, що перед аукціоном потрібно провести аудит об'єкта.

У грудні 2023 року голова Фонду державного майна Віталій Коваль сказав, що держава готується до аукціонних процедур, першим кроком стало повернення попередньої редакції статуту ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь".

Ланіта Інвест у відповідь повідомила LIGA.net, що скасування попередньої редакції статуту без погодження з нею призвело до "певної кризи в управлінні". Вона упевнена, що рішення було незаконним і буде скасоване судом, тому всі рішення на підставі теперішнього статуту вважатимуться спірними.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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