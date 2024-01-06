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Кабмін визначився із 17-ю компанією у списку великої приватизації. Це ТРЦ Ocean Plaza
22:32 05.01.2024 |
Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 5 січня, включив ТРЦ Ocean Plaza до переліку обʼєктів великої приватизації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
На аукціон виставлять 66,65% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний союз "Либідь", який є безпосереднім власником одного з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва.
Другим великим акціонером Ocean Plaza є компанія "Ланіта Інвест" - їй належить 33,5% ТРЦ. Компанія вважає, що перед аукціоном потрібно провести аудит об'єкта.
У грудні 2023 року голова Фонду державного майна Віталій Коваль сказав, що держава готується до аукціонних процедур, першим кроком стало повернення попередньої редакції статуту ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь".
Ланіта Інвест у відповідь повідомила LIGA.net, що скасування попередньої редакції статуту без погодження з нею призвело до "певної кризи в управлінні". Вона упевнена, що рішення було незаконним і буде скасоване судом, тому всі рішення на підставі теперішнього статуту вважатимуться спірними.
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