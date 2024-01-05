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У 2024 році виплати педагогам буде підвищено на 21% - Шмигаль
16:59 05.01.2024 |
У 2024 році виплати педагогам підвищать на 21%, загалом видатки бюджету на освіту сягнуть понад 170 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Цього року видатки бюджету на освіту становитимуть понад 170 млрд грн. Це зростання більше ніж на 20 млрд грн порівняно з минулим роком. Виплати українським освітянам, нашим учителям буде підвищено на 21%", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
За словами прем'єр-міністра, 2,5 млрд грн буде виділено на облаштування укриттів, 1,5 млрд грн - на Нову українську школу (НУШ), 1,5 млрд грн - на модернізацію шкільних їдалень, а також 1 млрд грн - на шкільні автобуси.
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