Вартість «пакунка малюка» зросте на 1000 гривень

Міністерство соціальної політики переглянуло вміст "пакунка малюка", а його вартість у 2024 році зросте із 6816 грн до 7689 грн внаслідок підвищення прожиткового мінімуму для дітей, повідомили у пресслужбі міністерства.

Склад бебі-боксу має переглядатися кожні чотири роки з урахуванням думки експертів, батьків немовлят та представників ЮНІСЕФ.

За результатами таких консультацій Мінсоцполітики затвердило скоригований вміст "пакунка малюка", який наразі проходить процедуру державної реєстрації.

"Наразі "пакунок малюка" став раціональніше укомплектованим: збільшено кількість або додано товарів, які мають попит: наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки), збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, натомість зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають (бодики, повзунки)", - уточнили у пресслужбі міністерства.

У 2022 році молодим батькам видали 52 000 пакунків, водночас спостерігається чітка тенденція: вони дедалі частіше вибирають грошову компенсацію замість пакунка. Минулого року 154 000 родини, тобто 74% всіх батьків, вибрали саме гроші, а не пакунок. На початку 2023 року ця тенденція лише посилилась: уже 82% родин вибирали гроші.