В Україні зросли продажі електромобілів на 165% у грудні

У грудні 2023 року українці придбали 6,1 тис. нових і вживаних електромобілів. Це на 165% більше, ніж у грудні попереднього року, й на 2,6% менше, ніж було у листопаді-2023. Про це, ґрунтуючись на власному дослідженні, повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА) на своєму сайті.

Як зазначили експерти ІДА, зниження обсягів продажів електромобілів в Україні зафіксовано вперше. В ІДА вважають, що наразі це тимчасове явище, яке частково спричинене блокуванням кордонів.

«Переважно торги йшли імпортованими вживаними електромобілями (61,3%, 3 715 шт.). І хоч загалом обсяги «просіли», саме у сегменті імпорту відбулося зростання - пропозиція на ринку розширюється, дещо обганяючи попит», - йдеться у дослідженні.

В ІДА констатують, що «ввезенню електричних легкових машин сприяє «нульова» ставка розмитнення: оформлення авто в Україні виходить суттєво дешевшим, бо, на відміну від авто з ДВЗ, не потрібно сплачувати ПДВ (20% від вартості) і мито (10% від вартості), а акцизний податок - мінімальний (1 євро за 1 кВт•год ємності батареї). Вантажні авто привозять менше, бо через правову колізію під час їх ввезення доводиться сплачувати ПДВ обсягом 20% від їхньої вартості».

Тож на внутрішньому ринку уклали 27% (1 640 шт.) від загальної кількості угод купівлі-продажу автомобілів з електричним двигуном (або двигунами).

Новими куплено 11,7% електричних машин (710 шт.), що на 132 менше, ніж вдалося реалізувати місцем раніше.

Серед загальної кількості електричних автомобілів у грудні 98,9% були легковими, вантажними - 1,1% (65 шт.).

Станом на кінець 2023 року, за підрахунками Інституту досліджень авторинку, загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами становить 85 881 шт., зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв'язку з вибракуванням і вивезенням за кордон): 83 668 легкових, 2 208 вантажних і 5 автобусів.

ТОП електромобілів на внутрішньому ринку

При цьому перше місце на внутрішньому ринку зі значним відривом від найближчих конкурентів посідає Nissan Leaf - у грудні було укладено 384 угоди купівлі-продажу.

На другій сходинці - Tesla Model 3 (укладено 167 угод), на третій - Volkswagen e-Golf (124 шт.).

Четверте місце посідає ще один продукт американського автопрому, Tesla Model S, з кількістю перепродажів 108 шт.. Замикає п'ятірку Volkswagen ID.4 з результатом 85 куплених кросоверів з пробігом.

Найпопулярніші моделі електромобілів на внутрішньому ринку у грудні 2023 року:

* Nissan Leaf - 384 шт.,

* Tesla Model 3 - 167 шт.,

* Volkswagen e-Golf - 124 шт.,

* Tesla Model S - 108 шт.,

* Volkswagen ID.4 - 85 шт.,

* Renault ZOE - 75 шт.,

* Tesla Model Y - 63 шт.,

* BMW i3 - 46 шт.,

* Chevrolet Bolt EV - 40 шт.,

* Audi e-tron - 40 шт.,

* Tesla Model X - 39 шт.,

* Hyundai Kona EV - 39 шт.,

* Hyundai Ioniq - 34 шт.,

* Renault Kangoo - 27 шт.,

* Volkswagen ID.6 - 23 шт.,

* Mercedes-Benz B-Class - 23 шт.,

* Kia Soul EV - 17 шт.,

* Honda M-NV - 16 шт.,

* Nissan eNV200 - 14 шт.,

* Jaguar I-Pace - 14 шт..

ТОП імпортованих вживаних електромобілів

Як і на внутрішньому ринку, серед «свіжопригнаних» електромобілів першість у грудні зберіг Nissal Leaf (531 шт.).

На другому місці залишається Tesla Model 3 (476 шт.), третя сходинка дісталася ще одному продукту від Tesla, кросоверу Model Y (333 шт.). На четвертій позиції Volkswagen e-Golf (310 шт.), який помінявся місцем з Tesla Model Y. Замикає п'ятірку Volkswagen ID.4 (202 шт.).

Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів у грудні 2023 року:

* Nissan Leaf - 531 шт.,

* Tesla Model 3 - 476 шт.,

* Tesla Model Y - 333 шт.,

* Volkswagen e-Golf - 310 шт.,

* Volkswagen ID.4 - 202 шт.,

* Audi e-tron - 184 шт.,

* Tesla Model S - 176 шт.,

* Hyundai Kona EV - 155 шт.,

* Renault ZOE - 132 шт.,

* Chevrolet Bolt EV - 89 шт.,

* Hyundai Ioniq - 81 шт.,

* Tesla Model X - 75 шт.,

* BMW i3 - 57 шт.,

* Jaguar I-Pace - 52 шт.,

* Toyota bZ4x - 50 шт.,

* Kia Niro - 47 шт.,

* Honda e:NS1 - 47 шт.,

* Kia Soul EV - 43 шт.,

* Volkswagen ID.3 - 38 шт.,

* Renault Kangoo - 37 шт..

Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками грудня, повідомляє ІДА, залишається у Volkswagen ID.4 (227 шт.), друге дісталося Honda e:NS1 - зареєстрували 74 шт. Третій у списку - кросовер BYD Song Plus (61 шт.), четвертий - ще один електричний кросовер (і знову китайського походження) - Volkswagen ID.6 (53 шт.), п'ятий - Toyota bZ4x (39 шт.).

Як зазначають експерти інституту, переважає у цьому сегменті продукція китайського автопрому, при чому з кожним місяцем усе більше конкуренції між китайськими моделями. «Зараз, за найсвіжішими дослідженнями митної статистики, найдорожчі авто прибувають саме з Китаю, а їхня середня митна вартість найвища з усіх країн - понад $70 тис.», - підсумували в ІДА.

Найпопулярніші нові електромобілі у грудні 2023 року:

* Volkswagen ID.4 - 227 шт.,

* Honda e:NS1 - 74 шт.,

* BYD Song Plus - 61 шт.,

* Volkswagen ID.6 - 53 шт.,

* Toyota bZ4x - 39 шт.,

* Nissan Ariya - 27 шт.,

* MG 4 - 20 шт.,

* BYD Yuan Plus - 20 шт.,

* Audi Q8 - 19 шт.,

* Zeekr 001 - 15 шт.,

* Honda e:NP1 - 15 шт.,

* Audi Q4 - 13 шт.,

* Volvo XC40 - 11 шт.,

* MG ZS - 11 шт.,

* Nissan Leaf - 9 шт.,

* BYD Seagull - 8 шт.,

* Volkswagen ID.3 - 5 шт.,

* MG Marvel R - 5 шт.,

* BMW iX - 5 шт.,

* Volvo C40 - 4 шт..