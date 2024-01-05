Мінфін представив п'ять ключових напрямків реформування Держмитслужби

У межах адміністративного реформування Державної митної служби заплановано впровадження низки важливих заходів для інституційного посилення митних органів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

По-перше, щодо антикорупційних ініціатив, передбачається реалізація Антикорупційної програми Державної митної служби та запровадження атестації митників, використання натільних відеокамер для відеофіксації виконання фізичного контролю товарів та спілкування з громадянами на кордоні.

По-друге, планується налагодження співпраці з бізнес-сектором. Оперативним кроком буде розвиток служби підтримки бізнесу (Help Desk), яка швидко реагуватиме на запити бізнесу. Це допоможе оцінювати та дотримуватись балансу між контролем і спрощенням митних процедур. Очікується на подальший розвиток та широке застосування програми спрощень для бізнесу, у тому числі Авторизованого економічного оператора (АЕО) та системи NCTS (Спільна транзитна система).

Третім аспектом є посилення міжнародного співробітництва. Воно передбачає обмін митною інформацією між країнами та спільний контроль на пунктах пропуску.

Четвертий напрям - це інституційний розвиток. Він включає підвищення зарплат митників до ринкового рівня, впровадження системи оцінки ефективності (KPI), а також удосконалення управління персоналом через контракти, ротацію та особисту відповідальність.

П'ятий аспект полягає у розвитку ІТ та технічного оснащення. Планується впровадження нових ІТ-рішень, сумісних з ЄС, оновлення системи митного оформлення, управління ризиками, а також оснащення пунктів пропуску сучасними технічними засобами, такими як сканери, ваги та системи відеонагляду тощо.

Зазначається, що в цілому впровадження окреслених ініціатив дозволить зміцнити ефективність та прозорість митного адміністрування в Україні.

Як повідомлялось, Національна стратегія доходів України на 2024-2030 роки включає заходи з посилення фіскальної спроможності України та адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС; зокрема, пропонується реформа спрощеної системи та відновлення прогресивної шкали ПДФО.