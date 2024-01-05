У Фонді декарбонізації цьогоріч планують накопичити близько $26 мільйонів

У Державному фонді декарбонізації та енергоефективної трансформації упродовж 2024 року планується накопичити близько 26 млн доларів.

Про це заявила голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Ганна Замазєєва, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінвідновлення.

«У планах агентства на 2024 рік продовжувати роботу для забезпечення повноцінного функціонування створених інструментів та програм стимулювання декарбонізації та енергоефективної трансформації. Зокрема, планується акумулювати близько $26 мільйонів для роботи Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації», - сказала Замазєєва.