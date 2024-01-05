Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд цього року очікує на зростання експорту з України на 9%

10:39 05.01.2024 |

Економіка

 

Уряд очікує на зростання експорту товарів та послуг з України на 9% у 2024 році. Позитивні зрушення за цим напрямком почали відбуватися в останні місяці минулого року.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

За її словами, цьому сприяли відкриття альтернативного морського коридору, запуск механізму страхування суден від воєнних ризиків та налагодження річкової логістики на Дунаї.

"Логістика і далі є ключем для українського експорту. З усіма проблемами і викликами Україна експортувала 99,8 млн тонн товарів. Це на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Водночас вартість експорту була на 18,7% меншою, ніж роком раніше - $35,8 млрд. Це один з найнижчих показників за останнє десятиліття", - зазначила вона.

Свириденко додала, що уряд працює над тим, щоб посилити експортну логістику системами ППО та пошуком нових шляхів вивезення товарів і послуг. Бо тільки так можна забезпечити гнучкість та маневреність у разі нових викликів, щоб зберегти позитивні тенденції.

За прогнозом Мінекономіки, за нинішніх умов у наступні роки експорт зростатиме. На 9% у 2024-му, 19,4% у 2025-му та 20,6% у 2026 році. Глобальна ж мета - повернути обсяги вивезення українських товарів та послуг на рівень 2021 року.

Як зауважила урядовиця, фундамент для збільшення експорту вже закладено. У серпні Україна запустила альтернативний морський коридор. Нині цим шляхом вивозиться зерно, метал та інші товари. Завдяки цьому в грудні відносно листопада експорт морським транспортом збільшився на 30,7% або на 7 млн 340 тисяч тонн. Зокрема, зріс експорт металу - на 40% напівфабрикатів та на 45,3% прокату плоского.

Ще одним важливим рішення для збільшення обсягів експорту стало запровадження унікального механізму страхування суден від воєнних ризиків.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0412
  0,0747
 0,20
EUR
 1
 41,6665
  0,0592
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2672  0,06 0,14 39,0312  0,06 0,16
EUR 41,9020  0,10 0,23 42,8116  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0800  0,06 0,17 38,1500  0,10 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес