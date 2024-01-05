Уряд цього року очікує на зростання експорту з України на 9%

Уряд очікує на зростання експорту товарів та послуг з України на 9% у 2024 році. Позитивні зрушення за цим напрямком почали відбуватися в останні місяці минулого року.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

За її словами, цьому сприяли відкриття альтернативного морського коридору, запуск механізму страхування суден від воєнних ризиків та налагодження річкової логістики на Дунаї.

"Логістика і далі є ключем для українського експорту. З усіма проблемами і викликами Україна експортувала 99,8 млн тонн товарів. Це на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Водночас вартість експорту була на 18,7% меншою, ніж роком раніше - $35,8 млрд. Це один з найнижчих показників за останнє десятиліття", - зазначила вона.

Свириденко додала, що уряд працює над тим, щоб посилити експортну логістику системами ППО та пошуком нових шляхів вивезення товарів і послуг. Бо тільки так можна забезпечити гнучкість та маневреність у разі нових викликів, щоб зберегти позитивні тенденції.

За прогнозом Мінекономіки, за нинішніх умов у наступні роки експорт зростатиме. На 9% у 2024-му, 19,4% у 2025-му та 20,6% у 2026 році. Глобальна ж мета - повернути обсяги вивезення українських товарів та послуг на рівень 2021 року.

Як зауважила урядовиця, фундамент для збільшення експорту вже закладено. У серпні Україна запустила альтернативний морський коридор. Нині цим шляхом вивозиться зерно, метал та інші товари. Завдяки цьому в грудні відносно листопада експорт морським транспортом збільшився на 30,7% або на 7 млн 340 тисяч тонн. Зокрема, зріс експорт металу - на 40% напівфабрикатів та на 45,3% прокату плоского.

Ще одним важливим рішення для збільшення обсягів експорту стало запровадження унікального механізму страхування суден від воєнних ризиків.