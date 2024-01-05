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АНАЛІТИКА

Зростання світової економіки уповільнюється і становитиме цьогоріч 2,4% - доповідь ООН

09:51 05.01.2024 |

Економіка

 

Темпи зростання світової економіки сповільняться з 2,7% у 2023 році до 2,4% цьогоріч, вважають у Департаменті ООН з економічних та соціальних питань.

Як передає власкор Укрінформу у Нью-Йорку, про це йдеться в Доповіді про світове економічне становище та перспективи 2024 року, яку оприлюднили в четвер директор відділу економічного аналізу й політики департаменту Шантану Мукерджі та керівник відділу глобального економічного моніторингу Хамід Рашид.

Зазначається, що «доповідь ООН дає похмурі економічні прогнози на найближчу перспективу». «Затяжний період високих відсоткових ставок, подальша ескалація конфліктів, млява міжнародна торгівля й почастішання природних лих, пов'язаних зі зміною клімату, становлять серйозні виклики для зростання глобальної економіки», - вважають економісти ООН.

Прогнозується, що у низці великих розвинених країн, передусім у США, розвиток економки стримуватимуть високі відсоткові ставки, уповільнення споживчих витрат й ослаблення ринку праці. Короткострокові перспективи зростання у багатьох країнах, що розвиваються, - особливо у Східній та Західній Азії, Латинській Америці й Карибському басейні - також погіршуються через несприятливу фінансову кон'юнктуру, фіскальні обмеження та млявий зовнішній попит.

Глобальна інфляція знижуватиметься з приблизно 5,7% у 2023 році до 3,9% у 2024-му. Однак подальша ескалація геополітичних конфліктів може відновити її зростання.

До пандемії COVID-19 річне зростання економіки становило близько 3%.
 

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