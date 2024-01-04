Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні запустили платформу для створення власних дронів: як зареєструватися

22:42 04.01.2024 |

Економіка

 

В Україні запустили платформу "Житомирський дрон", за допомогою якої українці матимуть змогу збирати власні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія" у Telegram.

Зазначається, що кожен українець може збирати власні дрони та допомагати армії. Для цього достатньо авторизуватись на інформаційній платформі "Житомирський дрон", яку запустила Житомирська міська рада.

Посилання на платформу.

За допомогою платформи можна дізнатися чіткий алгоритм дій під час збирання безпілотника. При цьому для мешканців Житомирської громади передбачено можливість отримати нагороду у розмірі 6 тисяч гривень за зібраний дрон.

Що потрібно для того, щоб почати збирати власний дрон:

* перейдіть на платформу "Житомирський дрон" та натисніть - Хочу зібрати дрон;
* авторизуйтесь через "Дія.Підпис" та отримайте оригінальний позивний, щоб захистити чутливі дані;
* пройдіть онлайн-навчання;
* виберіть, який дрон збиратимете, а далі отримаєте інформацію про запчастини;
* передайте дрон через логіста на тестування;
* якщо тестування успішне, ваш дрон поїде на фронт.

Також для тих, чиї дрони були відправлені на фронт, буде можливість побачити, як саме вони відпрацювали по ворожих цілях.

За допомогою платформи можна стати і постачальником запчастин для дронів. У такому разі необхідно:

* перейти на платфорому "Житомирський дрон" та натиснути - Хочу стати постачальником запчастин;
* авторизуватися через "Дія.Підпис";
* надати перелік посилань на запчастини у вашому інтернет-магазині, які хочете постачати.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0412
  0,0747
 0,20
EUR
 1
 41,6665
  0,0592
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2120  0,02 0,06 38,9692  0,02 0,06
EUR 41,8040  0,16 0,38 42,7656  0,17 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0150  0,12 0,31 38,0500  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес