Фінансові новини
- |
- 04.01.24
- |
- 22:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держгеонадра провели перші цьогоріч аукціони
22:17 04.01.2024 |
Державна служба геології та надр провела перші аукціони в 2024 році; учасники торгів запропонували за сім спецдозволів понад 58 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.
"Державна служба геології та надр України провела перші аукціони в 2024 році. Під час електронних торгів реалізувала сім спеціальних дозволи на користування ділянками надр із покладами торфу, піску та бурштину", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стартова вартість лотів становила 13,93 млн грн. Під час торгів загальна ціна їх продажу зросла в понад чотири рази - до 58,51 млн грн.
Торги проходили у системі Prozorro.Продажі в режимі реального часу. Всі об'єкти номіновані надрокористувачами.
«Сума очікуваних надходжень від продажу лотів становить понад 58,5 млн грн. Кошти будуть спрямовані до держбюджету. Служба продовжує готувати об'єкти для інвестування й оголошувати електронні торги», - прокоментував голова Держгеонадр Роман Опімах.
Сім спецдозволів, торги з яких сьогодні не відбулися, будуть повторно виставлені на електронні аукціони протягом трьох робочих днів.
Як повідомлялось, Держгеонадра на другі у 2024 році торги виставить 13 спецдозволів на користування надрами. Торги заплановані на 17 січня та проходитимуть на платформі Prozorro.Продажі в режимі реального часу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
ТОП-НОВИНИ
|Відкуп і лотерея у мобілізації? Дикі пропозиції
|Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice
|Суд визнав винним та оштрафував в.о. голови Конституційного суду. Його внесуть у реєстр корупціонрерів
|«Пахне хвойдою». «Квартал 95» потрапив у скандал через новорічний жарт про мову та переселенців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні запустили платформу для створення власних дронів: як зареєструватися
|Держгеонадра провели перші цьогоріч аукціони
|В Україні змінили правила ввезення обладнання та складників для великих інвестпроєктів
|ФАО передасть сотні модульних зерносховищ фермерам Херсонщини
|Транзит російського газу через ГТС України у 2023 р. знизився на 28,4%
|Польща отримала листа з ЄК з вимогою зняти ембарго на імпорт українських агротоварів - ЗМІ
|Ембарго на експорт української агропродукції до Польщі буде безстроковим, польсько-український кордон буде закрито - аграрний міністр Польщі
Бізнес
|Колишній адвокат Трампа процитував фальшиві судові справи, згенеровані штучним інтелектом
|Електромобілі екологічніші за ДВЗ лише на 30%
|Tesla вперше поступилася лідерством китайській BYD на ринку «чистих» електрокарів
|Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року
|США змусили Нідерланди скасувати постачання машин для виготовлення чипів до Китаю – Bloomberg
|Fiat представив пікап Titano
|В Brave1 розробили RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки