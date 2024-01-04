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Держгеонадра провели перші цьогоріч аукціони

22:17 04.01.2024 |

Економіка

 

Державна служба геології та надр провела перші аукціони в 2024 році; учасники торгів запропонували за сім спецдозволів понад 58 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.

"Державна служба геології та надр України провела перші аукціони в 2024 році. Під час електронних торгів реалізувала сім спеціальних дозволи на користування ділянками надр із покладами торфу, піску та бурштину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стартова вартість лотів становила 13,93 млн грн. Під час торгів загальна ціна їх продажу зросла в понад чотири рази - до 58,51 млн грн.

Торги проходили у системі Prozorro.Продажі в режимі реального часу. Всі об'єкти номіновані надрокористувачами.

«Сума очікуваних надходжень від продажу лотів становить понад 58,5 млн грн. Кошти будуть спрямовані до держбюджету. Служба продовжує готувати об'єкти для інвестування й оголошувати електронні торги», - прокоментував голова Держгеонадр Роман Опімах.

Сім спецдозволів, торги з яких сьогодні не відбулися, будуть повторно виставлені на електронні аукціони протягом трьох робочих днів.

Як повідомлялось, Держгеонадра на другі у 2024 році торги виставить 13 спецдозволів на користування надрами. Торги заплановані на 17 січня та проходитимуть на платформі Prozorro.Продажі в режимі реального часу.
 

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