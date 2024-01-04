В Україні змінили правила ввезення обладнання та складників для великих інвестпроєктів

Уряд України вніс зміни до правил ввезення та використання нового обладнання та комплектуючих для інвестпроєктів із значними інвестиціями, повідомила пресслужба Мінекономіки.

За рішенням Кабміну, яке було ухвалено на засіданні 3 січня, ці зміни спрямовані на полегшення початку реалізації проєктів та створення сприятливого сигналу для інвесторів.

У поточному році на підтримку інвестпроєктів зі значними інвестиціями виділено 3 млрд грн з бюджету. Ці кошти будуть надаватися інвесторам, що спрямовані на виробничі потужності для виготовлення продукції з високою доданою вартістю.

Зміни включають уточнення строків та обсягів ввезення товарів, відповідність переліку та обсягів положенням проєкту спеціального інвестиційного договору, а також розширення підстав для відмови у затвердженні переліку та обсягів товарів.

Заступник міністра економіки Володимир Кузьо вказав, що ці зміни спростять початок реалізації інвестиційних проєктів та стануть додатковим стимулом для інвесторів, які розглядають можливість роботи в Україні.

Нагадаємо, що підприємці, які втілюють інвестпроєкти із значними інвестиціями, можуть отримати підтримку від держави, таку як право на користування земельними ділянками, бюджетне фінансування інфраструктури, податкові пільги та безмитне ввезення обладнання.

Проєктами зі значними інвестиціями вважаються ті, що мають суму від 12 млн євро та вимагають створення нових робочих місць.