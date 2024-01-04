Ринок нових вантажівок в Україні у 2023 році зріс на 56,5%, перевищив довоєнний 2021 рік - AUTO-Consulting

Продаж нових вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 т у 2023 році зросли на 56,5% порівняно з 2022 роком - до 4853 од., що стало найкращим за останні 10 років показником продажу, повідомляє інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting.

При цьому, за даними експертів, продажі перевищили навіть показник довоєнного 2021 року, коли було продано 4794 авто.

"Змінилася і структура ринку. У 2023 році на українському ринку домінували європейські марки, які обирали перевізники. Але в останні місяці року почали набирати силу й інші виробники, що пов'язано зі зменшенням закупівель тягачів і збільшенням придбання техніки для комунального господарства та енергетики", - зазначається в повідомленні на сайті групи.

Тож у грудні AUTO-Consulting фіксували значне збільшення продажу Ford, JAC, Dayun, Isuzu та інших, але в підсумку за підсумками року європейські виробники втримали лідерство.

Лідером стала Scania з продажем 710 автомобілів - удвічі більше, ніж у 2022 році та зростанням частки ринку до 14,6% з 11,25%. Водночас у грудні марка посіла восьму сходинку рейтингу з продажем 26 авто проти 52 у грудні-2022.

Друге місце у MAN, який лідирував останні місяці, дилерам якого вдалося продати 6651 вантажівку (на 42% більше). Далі йдуть Mercedes-Benz - 499 авто (+20,2%), Volvo - 473 од. (+34%), IVECO - 443 (у 2,2 раза більше), Ford - 384 од. (+107%), Renault - 319 од. (втричі більше), DAF - 274 од. (+3,3%).

За підсумками 2022 року п'ятірку лідерів формували MAN, Mercedes-Benz, Volvo, Scania і білоруський МАЗ.

AUTO-Consulting зазначає, що водночас, у сегменті комунальної техніки, де більшість закупівель відбувається на тендерах і вартість відіграє головну роль, лідери 2023 року зовсім інші.

"Тож протистояння європейських та азійських виробників триватиме", - резюмують експерти.