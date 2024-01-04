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АНАЛІТИКА

Мінфін схиляється до польської моделі оподаткування ФОПів

11:53 04.01.2024 |

Економіка

 

Міністерство фінансів схиляється до реформи спрощеної системи оподаткування за польською моделлю. Про це розказала заступниця міністра фінансів Світлана Воробей під час обговорення Національної стратегії доходів на заході Центру економічної стратегії.

"Ми взяли за основу польську систему оподаткування малого та середнього бізнесу. В Польщі існує диференційована система, там досить багато ставок - від 2% до 20%. Вони змінюються час від часу, залежно від економіки. Найвищі ставки - це ставки на види діяльності, в яких найменша затратна частина, [наприклад] надання послуг і види діяльності, щоб толерантніше сказати, які використовуються для підміни трудових відносин цивільно-правовими або відносинами з ФОП", - сказала Воробей.

Говорити про конкретні розміри ставок спрощенки Мінфін поки що точно не планує.

"У нас є приблизний перелік ставок, але це не буде вноситися одномоментно, це буде широко обговорюватися з бізнесом. Це буде публічний процес", - сказала Воробей.

Зміна податкової моделі не є близькою перспективою. Міністерство фінансів попередило, що спочатку має відбутися реформа Державної податкової служби й тільки потім можна буде говорити про зміну податків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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