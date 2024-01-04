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Польські фермери заблокували кордон із Україною у Медиці до 3 лютого
10:55 04.01.2024 |
Польські аграрії у четвер вранці відновили блокаду руху фур поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". Попередньо вона триватиме до 3 лютого.
Про це під час брифінгу для ЗМІ в Медиці повідомив лідер організації аграріїв "Підкарпатське обмануте село" Роман Кондрув, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми хочемо підписати двосторонню угоду, тобто між міністерством і фермерами. Якщо така угода буде підписана, то протест буде призупинено якомога швидше", - заявив Кондрув.
Він зазначив, що попередньо блокада може тривати до 3 лютого.
Лідер протестувальників повідомив, що вони пропускатимуть по три фури за годину. Поза чергою пропускатимуться вантажівки з військовою і гуманітарною допомогою, вибухонебезпечні речовини та продукти, які швидко псуються.
Як повідомляв Укрінформ, близько 9:00 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску «Медика», суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині», поновилося блокування руху для вантажного транспорту.
Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що намагатиметься переконати протестувальників не блокувати кордон.
Польські фермери вимагають отримання дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження в цьому році сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та продовження можливості отримання позик для забезпечення ліквідності. Напередодні заступник міністра сільського господарства РП Міхал Колодзєйчак зазначив, що міністерство погоджується на виконання всіх вимог фермерів. Водночас аграрії заявили, що не отримали відповідних письмових запевнень за підписом прем'єр-міністра. Це стало підставою для відновлення блокади кордону.
6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною у пунктах пропуску «Ягодин - Дорогуськ», «Краківець - Корчова», «Рава-Руська - Гребенне».
23 листопада до них приєднались польські аграрії у пункті пропуску "Шегині-Медика", висуваючи свої вимоги. З 24 грудня на період Різдвяних свят вони призупиняли блокаду кордону у цьому місці.
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