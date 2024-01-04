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Для малих та частини середніх підприємств можуть спростити подання податкової звітності, – Мінфін

23:49 03.01.2024 |

Економіка

 

Міністерство фінансів розглядає варіант встановлення порога доходу для подачі Standard Audit File - Tax (SAF-T) файлу малим та середнім бізнесом до Державної податкової служби.

Про це повідомила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей на дискусії, ініційованій Центром економічної стратегії (ЦЕС), передає Інтерфакс-Україна.

"Нема потреби вимагати таку подачу (SAF-T файлу, - ред.) для малого та середнього бізнесу. Наприклад, у європейських країнах є такий мінімальний поріг для подачі SAF-T навіть для платників ПДВ - 300 тис. євро. Я думаю, що в ході обговорення конкретних законодавчих норм ми також дійдемо того, що встановимо якийсь мінімальний поріг для подачі SAF-T", - сказала Воробей.

Щодо спрощення SAF-T Воробей повідомила, що він базується на автоматизованих системах бухгалтерського обліку, які вже присутні на ринку, і тому для фахівців цієї сфери не важко буде сформувати SAF-T файл.

"На сьогодні вже проведено відповідний тендер, за гроші наших партнерів компанія розробляє SAF-T файл, і у 2024 році перейде до його тестування на великих платниках податків, на добровольцях", - додав голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він вважає, що таким чином у процесі тестування будуть виявлені всі можливі помилки програми та вдасться напрацювати правильне регулювання механізму SAF-T на рівні закону.

Гетманцев також наголосив, що SAF-T формуватиметься переважно автоматично, підсвічуючи підприємцю частини звітності, які можуть викликати питання у податкових органів, і даючи можливість внести правки та зняти ці питання вже на етапі подання звітності.

За його словами, фінансовий комітет навмисно не розглядає два законопроєкти щодо імплементації SAF-T файлу, раніше подані Кабінетом міністрів, щоб уникнути ситуації, "коли ми щось приймаємо і потім починаємо впроваджувати це і наштовхуємося на те, що не могли передбачити".

SAF-T (Standard Audit File - Tax) - це електронний стандарт звітності для обміну даними бухгалтерського обліку. Основна мета SAF-T - спростити для компаній подання бухгалтерської інформації на запит державних органів або аудиторів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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