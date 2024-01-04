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У Мінфіні назвали умовою для перегляду «спрощенки» і ставок ПДФО відновлення довіри до податківців
23:42 03.01.2024 |
Передбачені Національною стратегією доходів зміни до спрощеної системи оподаткування або податків на доходи фізичних осіб не впроваджуватимуть, поки не зросте довіра до фіскальної системи та безпека даних платників податків.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів під час дискусії ЦЕС, присвяченій цьому документу.
Він нагадав, що ухвалення Нацстратегії було вимогою міжнародних партнерів України, зокрема, МВФ.
Водночас Марченко наголосив, що передбачені нею зміни запроваджуватимуть поступово.
"Поки ми не створимо достатнє підґрунтя, достатній рівень довіри платників податків до фіскальних органів, будь-які податкові новації, будь-які зміни податкових режимів не можна буде застосовувати, і ми принципово не будемо цього робити, допоки ми не завершимо перший етап. Перший етап передбачає максимальне підвищення ефективності фіскальних органів, максимальне підвищення доброчесності, антикорупційності, взаємодії з платниками податків і багато іншого", - сказав Марченко.
Він зауважив, що одним із важливих елементів цих заходів є деперсоніфікація роботи податківців з платниками податків.
"Податкова не буде мати можливості взаємодіяти з платниками податків до того моменту, поки не будуть виявлені певні ризики, які викликатимуть необхідність детальної роботи з системою ризиків. Відповідним чином це зумовлює і захист даних", - пояснив Марченко.
Міністр наголосив, що безпека персональних даних має стати основоположним моментом реалізації Національної стратегії доходів.
"До того моменту, поки буде запроваджено захист і безпеку персональних даних, і деперсоніфікацію роботи фіскальних органів з даними, ніяких заходів щодо спрощеної системи, щодо податку з доходів фізичних осіб, інших заходів податкової політики ми запроваджувати не збираємося. Тому що це підірве довіру до цієї стратегії, підірве довіру до наших планів", - додав Марченко.
Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року Кабінет міністрів затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, виконавши останнє зобов'язання України перед МВФ.
Оприлюднена на сайті Мінфіну стратегія, серед іншого, передбачає низку змін у податковій сфері:
* реформу спрощену систему оподаткування, звузивши сферу її застосування шляхом виключення юридичних осіб, підвищивши поріг реєстрації платників ПДВ та збільшивши ефективні ставки податків до рівня загального режиму;
* відновлення прогресивної шкали ставок ПДФО у поєднанні з соціальною пільгою нейтральною до рівня доходів;
* перегляд чинних режимів інвестиційного стимулювання в межах податку на прибуток підприємств;
* перегляд ставок ПДВ, відповідно до законодавства ЄС, скасувавши при цьому знижені ставки та пільги, які не передбачені директивою ЄС про ПДВ;
* підвищення акцизів на паливо, алкогольні напої та тютюнові вироби до мінімальних ставок ЄС;
* перегляд пільг при сплаті ренти на користування радіочастотним ресурсом та на видобуток газу;
* перегляд підходів до оцінки нерухомого майна в цілях оподаткування.
При цьому у Мінфіні наголосили, що Національна стратегія доходів України не передбачає запровадження оподаткування надходжень на банківські картки фізичних осіб, оскільки всі додаткові доходи громадян вже мають оподатковуватися, згідно чинних правил, але поки що фіскальні органи не мають доступу до даних банківської таємниці і не можуть цього проконтролювати.
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