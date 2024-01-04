Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До €25 тисяч на власну справу: ЄС і уряд Німеччини нададуть гранти 30 українським компаніям

 

Програма EU4Business надасть гранти 30 українським компаніям на загальну суму 750 тис. євро на розвиток власної справи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.

«До €25 тисяч на розвиток власної справи - такі гранти отримають переможці програми від EU4Business. Це бізнеси, які працюють над інноваційними продуктами та послугами, або активно розширюються на експорт. Загальний фонд грантів - €750 тисяч», - йдеться у повідомленні.

Програма EU4Business надасть гранти 30 українським компаніям на загальну суму 750 тис. євро на розвиток власної справи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.

«До €25 тисяч на розвиток власної справи - такі гранти отримають переможці програми від EU4Business. Це бізнеси, які працюють над інноваційними продуктами та послугами, або активно розширюються на експорт. Загальний фонд грантів - €750 тисяч», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанії розташовані у 12 областях України. Жінки заснували або очолюють 27% компаній-переможців.

Зазначається, що компанії розташовані у 12 областях України. Жінки заснували або очолюють 27% компаній-переможців.

Як повідомлялося, гранти надаються в межах програми EU4Business, яка співфінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини й реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1159
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 41,6073
  0,1136
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1885  0,04 0,11 38,9919  0,13 0,33
EUR 41,9635  0,12 0,28 42,9365  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,11 0,29 38,1750  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес