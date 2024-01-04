До €25 тисяч на власну справу: ЄС і уряд Німеччини нададуть гранти 30 українським компаніям

Програма EU4Business надасть гранти 30 українським компаніям на загальну суму 750 тис. євро на розвиток власної справи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.

«До €25 тисяч на розвиток власної справи - такі гранти отримають переможці програми від EU4Business. Це бізнеси, які працюють над інноваційними продуктами та послугами, або активно розширюються на експорт. Загальний фонд грантів - €750 тисяч», - йдеться у повідомленні.

Програма EU4Business надасть гранти 30 українським компаніям на загальну суму 750 тис. євро на розвиток власної справи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.

«До €25 тисяч на розвиток власної справи - такі гранти отримають переможці програми від EU4Business. Це бізнеси, які працюють над інноваційними продуктами та послугами, або активно розширюються на експорт. Загальний фонд грантів - €750 тисяч», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанії розташовані у 12 областях України. Жінки заснували або очолюють 27% компаній-переможців.

Зазначається, що компанії розташовані у 12 областях України. Жінки заснували або очолюють 27% компаній-переможців.

Як повідомлялося, гранти надаються в межах програми EU4Business, яка співфінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини й реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.