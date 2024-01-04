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До €25 тисяч на власну справу: ЄС і уряд Німеччини нададуть гранти 30 українським компаніям
23:01 03.01.2024 |
Програма EU4Business надасть гранти 30 українським компаніям на загальну суму 750 тис. євро на розвиток власної справи.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.
«До €25 тисяч на розвиток власної справи - такі гранти отримають переможці програми від EU4Business. Це бізнеси, які працюють над інноваційними продуктами та послугами, або активно розширюються на експорт. Загальний фонд грантів - €750 тисяч», - йдеться у повідомленні.
Програма EU4Business надасть гранти 30 українським компаніям на загальну суму 750 тис. євро на розвиток власної справи.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.
«До €25 тисяч на розвиток власної справи - такі гранти отримають переможці програми від EU4Business. Це бізнеси, які працюють над інноваційними продуктами та послугами, або активно розширюються на експорт. Загальний фонд грантів - €750 тисяч», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанії розташовані у 12 областях України. Жінки заснували або очолюють 27% компаній-переможців.
Зазначається, що компанії розташовані у 12 областях України. Жінки заснували або очолюють 27% компаній-переможців.
Як повідомлялося, гранти надаються в межах програми EU4Business, яка співфінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини й реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
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