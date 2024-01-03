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Податківці взялися перевіряти продавців товарів на майданчику OLX

16:58 03.01.2024 |

Економіка

 

Державна податкова служба України перевіряє суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів за допомогою інтернет-платформи "OLX".

В пресслужбі ДПСУ нагадали, що застосування РРО/ПРРО є обов'язковим при проведенні розрахунків у готівковій формі або з використанням електронних платіжних засобів за продані товари, у тому числі через відомі інтернет-платформи.

Так, працівниками підрозділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС у Миколаївській області під час чергової перевірки суб'єкта господарювання, що здійснює реалізацію підакцизних товарів за допомогою платформи "OLX" у місті Миколаєві, встановлено факти продажу мопедів іноземного виробництва без застосування РРО/ПРРО та належного ведення обліку товарних запасів на загальну суму понад 250 тис. грн, що свідчить про порушення продавцем п.1, 2 та п. 12 ст. 3 закону №265.

У ДПСУ нагадали, що необхідність застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначена законом №265 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг".

"ДПС акцентує увагу, що виконання вимог законодавства, напряму чи опосередковано пов'язаного із поповненням державної скарбниці, є обов'язком кожного платника податків", - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Державна податкова служба попередила, що підприємці, які мають інтернет-магазини у Facebook чи Instagram, повинні офіційно зареєструвати свій бізнес та сплачувати податки. Водночас податківці наголошували, що приймати платежі на банківські картки фізичних осіб заборонено.

Лише у вересні правоохоронці викрили незаконний бізнес в Івано-Франківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Вінницькій, Чернігівській області та у Києві.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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