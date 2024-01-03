Податкова пільга на продаж електронних книг обійшлася державі в 1,3 млрд грн

Рішення Верховної Ради звільнити від оподаткування ПДВ продаж аудіо- та електронних книг українською мовою обійшлося державі в 1,3 млрд грн у 2023 році. Таку оцінку в середу навело Бюро економічної безпеки.

Тільки 21% компаній, що скористалися пільгою, мають відповідний основний КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності), тобто займаються діяльністю, пов'язаною з розповсюдженням подібної продукції.

176 млн грн податку не сплатили підприємства, для яких продаж книг не властивий взагалі.

Найбільшу частку підприємств, що використовували пільгу під час продажу україномовного контенту, становлять ритейлери побутової техніки, продуктові супермаркети та дистрибуційно-логістичні компанії.