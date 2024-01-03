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АНАЛІТИКА

Кабмін береться наростити військове виробництво в шість разів протягом 2024 року

14:57 03.01.2024 |

Економіка

 

Виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу у 2024 році буде нарощено в шість разів.

Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 січня.

За його словами, збільшення власного військового виробництва стане ключовим завданням у поточному році.

"Виробничі потужності українського ОПК у 2023 році зросли втричі. На поточний рік встановлено нову мету - зростання в шість разів", - заявив прем'єр.

"Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів і броньованої техніки для наших військових. Входимо в новий 2024 рік із новими силами. Впевнені у власних можливостях і солідарності союзників, готові до нових викликів і твердо віримо в нашу перемогу", - підкреслив Шмигаль.

У цьому контексті він наголосив, що Україна неухильно підвищує власні бюджетні надходження, насамперед митні та податкові.

"Понад 1,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду держбюджету минулого року. Усі ці кошти ми спрямовуємо на безпеку та оборону. Понад 750 млрд грн цього року плануємо витратити на виплати військовослужбовцям. Понад 265 млрд грн - на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння", - розповів прем'єр-міністр.
За матеріалами: Економічна правда
 

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