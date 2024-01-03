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Потреби України у фінансуванні у 2024 році становлять понад $37 млрд - Шмигаль
13:37 03.01.2024 |
Україна 2024 року розраховує на стабільну і своєчасну допомогу міжнародних партнерів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"$42,6 млрд зовнішнього фінансування залучено у 2023 році. З них 27% - це грантові кошти. Лідери підтримки незмінні: Європейський Союз, США, МВФ, Японія, Канада, Велика Британія, Світовий банк. Потреби цього року - понад $37 млрд. Розраховуємо на ритмічну, стабільну та своєчасну допомогу партнерів", - заявив Шмигаль на засіданні уряду в середу.
Він зазначив, що водночас Україна неухильно підвищуємо власні бюджетні надходження, насамперед митні та податкові.
"Понад 1,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду держбюджету минулого року. Всі ці кошти ми спрямовуємо на безпеку та оборону. Понад 750 млрд грн цього року плануємо витратити на виплати військовослужбовцям. Понад 265 млрд грн - на закупівлю, виробництво і ремонт озброєння", - розповів прем'єр-міністр.
Ключовим завданням залишається збільшення власного військового виробництва. Виробничі потужності українського ОПК у 2023 році зросли втричі. На поточний рік встановлено нову мету - зростання вшестеро.
"Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів і броньованої техніки для наших військових. Входимо в новий 2024 рік із новими силами. Впевнені у власних можливостях і солідарності союзників, готові до нових викликів і твердо віримо в нашу перемогу", - наголосив Шмигаль.
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